Dominique d'Acher – Les chantiers organiques de l'inachevé 2021-11-27 – 2022-04-04 Orangerie des Musées de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance

Sens Yonne

Sens Yonne EUR Co-réalisée avec le Musée des Beaux-arts de Dole, l’exposition propose de remettre en perspective le parcours singulier de Dominique d’Acher, une artiste en quête de sa liberté. Depuis sa formation, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, jusqu’au milieu des années 1960, Dominique d’Acher se libère progressivement des influences de ses années de jeunesse et s’investit dans la recherche d’une figuration qui questionne les limites de la représentation. Elle affirme un style personnel, reconnu de son vivant, utilisant de façon privilégiée la gouache à la fin de la décennie. En réalité, le véritable sujet est l’univers introspectif de l’artiste, son inconscient auquel elle fait appel pour faire surgir des images insolites sur le papier. L’exposition présente l’étendue de son registre graphique en s’appuyant sur une peinture caractéristique juxtaposée à un ensemble de dessins, de collages ou de gouaches accompagnés de ses recherches graphiques préparatoires ou des déclinaisons du thème représenté. Les attaches de Dominique d’Acher avec la région et l’Yonne sont particulièrement fortes. En effet, de 1967 à 1984, elle réside avec son mari Jean Criton dans une ferme isolée près de Saint-Léger-de-Fougeret dans le Morvan. En 1986, elle s’installe à Cruzy-le-Châtel. À partir de cette date, elle participe régulièrement aux expositions « Les Chemins de la création » organisées par Louis Deledicq à Ancy-leFranc puis Tanlay. Le fonds de son atelier et les nouvelles recherches dont il a fait l’objet ces dix dernières années, constituent le socle de l’exposition où sont présentées des œuvres inédites ou peu connues. « Être femme ET peintre c’est une double aventure que je ressens comme une condition conflictuelle.

J’éprouve le besoin de peindre cette dualité. C’est une bataille personnelle entre la femme et la créatrice. »

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Sens Adresse Orangerie des Musées de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Ville Sens lieuville 48.19767#3.28506