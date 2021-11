Dominique CRAVIC & Les Primitifs du Futur Sunset & Sunside, 7 janvier 2022, Paris.

Dominique Cravic et ses amis célèbreront Paris, le cinéma, et les airs célèbres qui y sont associés.

Vous entendrez des musiques de films classiques en noir & blanc, des mélodies, chansons ou instrumentaux qui collent à la mémoire. Seront aussi salués quelques grandes figures de la chanson française, Charles Trenet, Georges Brassens, Serge Gainsbourg, Pierre Barouh, Juliette Gréco, Jeanne Moreau et Danielle Darrieux. « Paris Cinéma, musiques et chansons » est un voyage dans le temps, cinquante ans de cinéma, des années trente aux années soixante-dix… « Tempus fugit… » Au commencement, un film c’était des images qui bougeaient, un tour de magie, quasiment un miracle… Et bien vite, la musique est venue y ajouter sa propre magie et a su se rendre indispensable. « Paris Cinéma, musiques et chansons » n’est pas qu’une simple compilation de musiques de films français/parisiens célèbres, c’est notre vision/impression personnelle du Paris éternel… Paris est une image, Paris est aussi un rêve, la somme des rêves de ses habitants et de ses artistes. Paris est un film, Paris est une musique, mais Paris est aussi une fête. Et comme dans toutes les fêtes, il y a une bonne part de nostalgie dans ces musiques et ces chansons. Cette mosaïque de musiques et de chansons forme pour nous la bande originale du film PARIS. Unique.

