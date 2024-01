Dominique Coulon et Lucien Kroll Conservatoire de Belfort Belfort, samedi 10 février 2024.

Dominique Coulon et Lucien Kroll Journée visite de bâtiments au Territoire de Belfort autour de deux équipement publics le Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre (Dominique Coulon, 2015) et le lycée Diderot (Lucien Kroll, 1985) Samedi 10 février, 08h30 Conservatoire de Belfort Tarif 10 €

Réservé aux adhérents

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T08:30:00+01:00 – 2024-02-10T17:30:00+01:00

Fin : 2024-02-10T08:30:00+01:00 – 2024-02-10T17:30:00+01:00

Programme :

8h30 Départ de Besançon. Rendez-vous parking de la Rodia

10h00 Visite du Conservatoire (Dominique Coulon, 2015) avec Karine Faisandier, responsable du service Patrimoine bâti Ville de Belfort

11h30 Découverte de projet passerelle (Strates, 2008), gymnase Le Phare (Archi5, 2008), schéma directeur Techn’hom I (Reichen et Robert, 2014)

12h00 Déjeuner au Trois

14h00 Découverte de projet église Sainte-Jeanne-Antide (Jean Fayeton) , monument funéraire

14h30 Visite du lycée Diderot (Lucien Kroll, 1985)

16h00 Départ de Belfort

17h30 Arrivée à Besançon

CONSERVATOIRE HENRI DUTILLEUX (Belfort)

Il est, sans doute, passé quelque chose du caractère défensif du lieu dans la force imposante des masses saillantes et an0guleuses construites. Mais ici, les volumes savamment agencés y ajoutent une souplesse et une aménité que bastions ou redoutes n’avaient certes pas. Il n’est qu’à voir comment ces solides compacts, épais, fermes sont assemblés, creusés d’air et comme glissés, pour en ressentir la singulière légèreté et en éprouver le mouvement. De l’entrée, reculée sous un surplomb, à la salle de danse, projetée en encorbellement, en passant par l’atrium central, hall et nœud-carrefour, cette plasticité des espaces modèle intérieurs, circulations et forme générale. Une ligne musicale — ouvertures, thèmes, reprises et contrepoints — traverse cette composition preste et intelligente. Le mouvement cherché se lit aussi sur les parois un fin réseau, branchages ou veinures, un filigrane fin aux nuances de bleus qui affouille et allège ces volumes puissamment découpés. (Roland Galli, Guide de l’architecture moderne et contemporaine du Territoire de Belfort, 2022).

Maître d’ouvrage Communauté de l’agglomération Belfortaine Architectes Dominique Coulon et Associés

(Diego Bastos-Romero, Dominique Coulon, Steve Letho, Duclos Lukas, Unbekandt, Guillaume Wittmann)

Dripping en façade Max Coulon, Gabriel Khokha Année de construction 2015

Adresse 1 rue Paul Koepfler | Belfort

LYCÉE PROFESSIONNEL DIDEROT (Bavilliers)

L’établissement, organisé à la manière d’un fragment de ville avec ses rues, ses îlots et ses places, semblable à de nombreux quartiers où se mêlent les usages, est voulu comme un lieu public et ouvert. Pour ce faire, les logements de fonction sont dispersés en périphérie du site et aucune clôture n’entrave la libre circulation. Comme les villes de longue histoire, l’architecture variée mêle références, formes, tailles, matériaux, matières et couleurs, offrant comme ces villes des séquences aux impressions nombreuses autant que vives. Le parti pris, décidé et étudié jusque dans les moindres détails, a obligé une fine mise au point comme la verrière de la Grand’place à la découpe souple et ondoyante, pour n’évoquer que ce détail. Même si les bâtiments ont été modifiés et qu’une clôture et des caméras, suite aux nombreuses dégradations et vols, ont été installées, il faut voir sur place cette générosité volontaire dont la forme générale est encore là, l’horizon d’idéal et d’espoir, encore vif malgré tout.

Maîtres d’ouvrage Conseil départemental du Territoire de Belfort, Ville de Bavilliers

Architectes Lucien Kroll, Serge Rundstadler, Marie-Laure Schneider Paysagiste, coloriste Simone Kroll

Réhabilitation Jean-Marc Gomez

Année de construction 1985

Adresse rue le Rond d’Alembert | Bavilliers

Conservatoire de Belfort 1 Rue Paul Koepfler Belfort Belfort 90000 Le Mont Sud Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « contact@maisondelarchi-fc.fr »}]

visite bâtiments