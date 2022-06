Dominique Corbasson, Paris sur le motif Galerie Les Arts Dessinés, 23 juin 2022, Paris.

Du jeudi 23 juin 2022 au samedi 27 août 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 12h00 à 19h00

. gratuit

Du 23 juin au 27 août 2022, la Galerie Les Arts dessinés expose au cœur du Marais une sélection d’œuvres sur papier de Dominique Corbasson.

Disparue en 2018, ce sont les dessins de Paris qui priment ici. Une ville où elle est née, a vécu et dont elle a arpenté les rues, boulevards, places, squares et jardins, pour les immortaliser sur le vif, dans une certaine urgence, comme pourrait le faire un photographe, un reporter.

Paris, où elle aimait flâner, cir­culer à vélo, pousser la porte d’une boutique insolite, boire un café en terrasse, observer les uns, dessiner les autres… La vie de la ville a été un thème récurrent dans son tra­vail. Parce qu’elle en aimait la dynamique, l’effervescence.

Mais aussi pour ce que le rythme quotidien des citadins dit de nous, de nos habitudes, de nos comportements. Tel un fin limier, Dominique Corbasson traquait les manies des uns, les manières des autres, pour mieux les coucher sur le papier. Ce nouvel accrochage à la Galerie Les Arts dessinés, lieu dédié au dessin contemporain, en est une illustration supplémentaire.

Diplômée de l’Ecole Duperré et de l’Ensaama Olivier-de-Serres, Dominique Corbasson a débuté sa carrière comme styliste, spécialiste des ambiances colorées. Puis elle s’est tournée vers la presse, la publicité, l’illustration et l’édi­tion. Au cours de son parcours, elle a multiplié les collaborations prestigieuses et développé un univers personnel sensible et lumineux. Artiste citadine, amoureuse de ses origines bretonnes, Dominique Corbasson s’est toujours inspirée, imprégnée de l’atmosphère qui l’entourait. Avec elle, les villes et paysages s’animent sous les traits libres et délicats de son pinceau ou de ses crayons. Sa façon de croquer les Parisiens et son regard porté sur la Californie, New York, Londres, Tokyo ou même l’Écosse en sont de vibrants témoignages.

Galerie Les Arts Dessinés 19 rue Chapon 75003 Paris

Contact : https://galerielesartsdessines.com https://galerielesartsdessines.com

