« Face à l’urgence climatique, il faut sortir de nos modes de vie consuméristes qui déterminent les flux de matières et d’énergies dans le monde entier et détruisent l’habitabilité de la Terre ». C’est la conviction du philosophe Dominique Bourg, initiateur durant le confinement d’un texte collectif rassemblant 35 propositions pour un « Retour sur Terre ». Certaines de ces propositions sont radicales, voire provocatrices, mais méritent discussion !

Professeur honoraire à l’université de Lausanne, il a enseigné notamment à l’EHESS et est l’auteur de nombreux ouvrages dont « Le marché contre l’humanité » (2019, PUF). Aux élections européennes de 2019, il avait mené la liste Urgence Écologie.

