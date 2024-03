DOMINIQUE BELLANGER ET LEONARDO LUCCHI Trélazé, mercredi 17 avril 2024.

DOMINIQUE BELLANGER ET LEONARDO LUCCHI Trélazé Maine-et-Loire

La galerie Viviane Henwood présentera deux de ses artistes phares.

Leonardo Lucchi, sculpteur italien reconnu au niveau international grâce à ses personnages tendres qui semblent s’affranchir des contraintes de la pesanteur ; et Dominique Bellanger, peintre reconnu pour retranscrire des émotions et des sentiments empreints de poésie et de chaleur humaine dans ses tableaux. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 14:30:00

fin : 2024-04-17 18:30:00

70 rue Ferdinand Vest

Trélazé 49800 Maine-et-Loire Pays de la Loire actionculturelle@mairie-trelaze.fr

L’événement DOMINIQUE BELLANGER ET LEONARDO LUCCHI Trélazé a été mis à jour le 2024-03-02 par eSPRIT Pays de la Loire