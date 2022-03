“Dominique Bailly. Sculpture. Paysage. Promenade.” Musée d’Art et d’Histoire Le Carroi Chinon Catégories d’évènement: Chinon

Indre-et-Loire

“Dominique Bailly. Sculpture. Paysage. Promenade.” Musée d’Art et d’Histoire Le Carroi, 14 mai 2022, Chinon. “Dominique Bailly. Sculpture. Paysage. Promenade.”

Musée d’Art et d’Histoire Le Carroi, le samedi 14 mai à 20:00

De cet instinct qui a poussé l’artiste à se faufiler dans la forêt au milieu des années 70, est née une œuvre singulière et écologique. Les œuvres présentées invitent les visiteurs à contempler la nature et à la traverser grâce à une grande installation de l’artiste. Au dernier étage du Carroi-Musée d’arts et d’histoire de Chinon, la création contemporaine est à l’honneur avec la rétrospective consacrée à la sculptrice Dominique Bailly. Musée d’Art et d’Histoire Le Carroi 44 rue Haute-Saint-Maurice, 37500 Chinon Chinon Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:00:00

