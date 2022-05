“Dominique Bailly. Sculpture. Paysage. Promenade” Ecomusée du Véron Savigny-en-Véron Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Ecomusée du Véron, le dimanche 5 juin à 10:00 Rencontre et exposition à découvrir avec l’historienne de l’art Colette Garraud qui viendra rendre hommage à l’œuvre de Dominique Bailly, à sa relation à la nature et au paysage. Ecomusée du Véron 80 Route de Candes, 37420 Savigny-en-Véron Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

2022-06-05

