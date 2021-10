Plouha Plouha Côtes-d'Armor, Plouha Dominique Babilotte et son orchestre chantent Claude Nougaro Plouha Plouha Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouha

Dominique Babilotte et son orchestre chantent Claude Nougaro Plouha, 27 novembre 2021, Plouha. Dominique Babilotte et son orchestre chantent Claude Nougaro 2021-11-27 – 2021-11-27 Salle de l’Hermine 9, Avenue Laënnec

Plouha Côtes d’Armor Plouha Côtes-d’Armor L’Association humanitaire Sœur Marie-Colette organise deux concerts.

Lors du 1er, Dominique Babilotte et son orchestre chanteront Claude Nougaro. Babilotte c’est le jazz et la java de Nougaro avec Jacky Bouillol au piano, Jacquy Thomas à la basse et Gérard Macé à la batterie… pour votre bonheur !

L’accueil des spectateurs se fera dès 19h (1ère partie de 45 min, entracte de 15 min, 2e partie de 45 min). Prévente des billets à Plouha, à la salle l’Hermine les mercredis 10, 17 et 24 novembre de 9h à 12h30 (pendant le marché). marc.boulbin@orange.fr http://www.dominiquebabilotte.sitew.fr/ L’Association humanitaire Sœur Marie-Colette organise deux concerts.

Lors du 1er, Dominique Babilotte et son orchestre chanteront Claude Nougaro. Babilotte c’est le jazz et la java de Nougaro avec Jacky Bouillol au piano, Jacquy Thomas à la basse et Gérard Macé à la batterie… pour votre bonheur !

L’accueil des spectateurs se fera dès 19h (1ère partie de 45 min, entracte de 15 min, 2e partie de 45 min). Prévente des billets à Plouha, à la salle l’Hermine les mercredis 10, 17 et 24 novembre de 9h à 12h30 (pendant le marché). dernière mise à jour : 2021-10-15 par Office de tourisme Falaises d’Armor

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plouha Autres Lieu Plouha Adresse Salle de l’Hermine 9, Avenue Laënnec Ville Plouha lieuville 48.67563#-2.93056