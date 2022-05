Dominique A Rocher de Palmer, 9 décembre 2022, Cenon.

Dominique A

Rocher de Palmer, le vendredi 9 décembre à 20:30

Le nantais excelle à parer les émotions les plus profondes de mots puissants prompts à nous retourner. Il l’a encore démontré avec Vie étrange, du nom de son carnet de bord musical sorti en plein confinement. L’auteur compositeur interprète y décrit alors avec justesse l’atmosphère incomparable et inédite de cette période quasi apocalyptique. Un espace-temps qu’il vit sans scène évidemment. Son élégance brute et son charisme tout en sourire nous ont manqué. Car l’animal suscite l’émoi avec une aisance déconcertante. Et c’est ce qu’on aime. 30 ans après La Fossette, son premier album, le parrain de la scène française nous enchantera à coup sûr, partageant la tristesse de son âme, que l’on accueillera comme un onguent protecteur et vivifiant.

Plein tarif : 30€ / Tarif abonné : 27€ / Tarif guichet : 32€ – Places numérotées

Une voix unique, une présence magnétique, lorsque Dominique A est de retour sur scène, on se prépare à un rendez-vous intense et lumineux.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-09T20:30:00 2022-12-09T22:30:00