Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône 35 35 Depuis 30 ans Dominique A survole la production francophone, grand orfèvre de la chanson .



“Dominique A vit tellement parmi nous que l’on a oublié à quoi ressemble le monde sans lui… L’empreinte du A n’a cessé de s’étendre , à sa façon, sans fard, sans fanfare… Dominique A avance toujours plus loin sans quitter ce sillon magnifique qui l’anime et le construit. (Pierre Siankowski)”



Un nouvel album annoncé, une tournée… Un retour sur scène à Marseille … Enfin ! Un évènement avec un grand A ! A vos agendas !

