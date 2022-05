DOMINIQUE A – CHANSON POP-ROCK Brest, 28 janvier 2023, Brest.

DOMINIQUE A – CHANSON POP-ROCK La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest

2023-01-28 21:00:00 – 2023-01-28 La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris

Brest Finistère Brest

Les frontières qui animent Dominique A ne relèvent pas de la géographie. Ce sont celles changeantes, incertaines de la poésie … nVoilà 30 ans que Dominique A officie sur la scène francophone. Tantôt écrivain, tantôt poète, auteur, compositeur, interprète, autant de casquettes qui font de lui l’artiste qui a cassé les codes et révolutionné la chanson française dès les années 90. nBientôt son 14e album studio verra le jour, et donnera lieu à une grande tournée. L’occasion pour Dominique A de revenir à Brest, ville qu’il connait très bien et dont il a arpenté les scènes régulièrement depuis 1993, entre le Vauban et le port ! Informations pratiques : nOuverture des portes à 20h00 Abonné.e 23€ en prévente (+frais), 26€ sur place nPlein tarif 29€ en prévente (+frais), 32€ sur place nTarif réduit 26€ en prévente (+frais), 29€ sur place Une coproduction La Carène & Sonic Floor

https://www.lacarene.fr/DOMINIQUE-A-1206.html

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest

