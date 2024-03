Dominic Sonic Tribute Live UBU Rennes, samedi 30 mars 2024.

Dominic Sonic Tribute Live UBU Rennes Samedi 30 mars, 20h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-30 20:30

Fin : 2024-03-30 23:50

Concert Hommage à DOMINIC SONIC avec de nombreux invités pour la sortie de son ultime album “Qu’avons nous fait”. Samedi 30 mars, 20h30 1

DOMINIC SONIC TRIBUTE LIVE

Soutenu par son label, IDO Productions, en 2020 DOMINIC SONIC enregistre les voix de son dernier opus avec son complice Romain Baousson à qui il en confie la réalisation.

“Qu’avons nous fait” est un album de 11 titres inédits, interprétés en français où l’artiste se dévoile intimement.

Nous retrouverons sur scène la majeure partie des musiciens qui ont participé à l’enregistrement de ce magnifique album et d’autres artistes, amis, qui ont croisé l’artiste au cours de sa carrière pour ce « tribute » au dandy breton, disparu trop rapidement, qui a sans conteste marqué durablement le rock hexagonal.

Ne manquez pas la sortie du 1er single de l’album Pendant ce temps-là

MARC MINELLI

Personnage incontournable, songwriter déjanté de la scène Rock française, le Havrais Marc Minelli fait partie de la catégorie des “inclassables touche-à-tout”. Il préparera un répertoire exclusif avec musique et anecdotes, où chaque morceau sera en relation directe avec les moments passés avec Dominic SONIC.

UBU 1 rue saint hélier Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine