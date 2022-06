Dominguay, Voyage en chansons latino-américaines Rognes, 1 juillet 2022, Rognes.

Dominguay, Voyage en chansons latino-américaines

2022-07-01 19:00:00 – 2022-07-01

Rognes

Bouches-du-Rhône

Dans le cadre des activités culturelles et musicales qui permettent de présenter l’identité latino-américaine, nous proposons un récital qui deviendra un moment de grâce où l’explication de l’origine des chansons se marie avec l’émotion artistique.



Milonga et zamba du Rio de la Plata, bossa brésilienne, boléro mexicain, guajira cubaine, chacarera argentine, valse péruvienne, candombe uruguayen, guaracha portoricaine…des joyaux de la tradition musicale !



Chansons présentées et traduites poétiquement en français par une chanteuse venue de son Uruguay natal, accompagnée par le grand guitariste argentin Diego Trosman.



Elle vous transporte vers les univers poétiques rythmés, intimistes… passionnés, d’un continent musicalement généreux !

La médiathèque vous convie à une soirée apéro en chansons latino-américaines. Récital en duo Dominguay (chanteuse uruguayenne) et Diego Trosman (guitariste argentin). Venez nombreux !

mediatheque@rognes.fr +33 4 42 50 28 71 https://www.ville-rognes.fr/M%C3%A9diath%C3%A8que/110/

