Dominant Funktion L’intermediaire Marseille, jeudi 1 février 2024.

Vendredi 2 février, Dominant Funktion prends possession de l’intermédiaire et fait son show!!

Au programme, de la funk/soul actuelle, partagée entre musique originale, et répertoire des artistes de la jeune génération (Cory Wong, Snarky Puppy, Tori Kelly, Dirty Loops, Jonah Nilson…)

Pour cette soirée, on aura l’honneur de la présence d’invités spéciaux et talentueux au chant, Ryadh Aroussi https://www.instagram.com/ryadh_artist/ et Lauranne https://www.instagram.com/laurannemusic/

Entrée prix libre

Début des hostilités 21h30

_____________________________________________________________

L'intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

