DOMI & JD BECK LA CIGALE, 27 juin 2023, PARIS.

DOMI & JD BECK LA CIGALE. Un spectacle à la date du 2023-06-27 à 19:00 (2023-06-27 au ). Tarif : 29.6 à 34.0 euros.

LIVE NATION (L-R-20-7529/L-R-22-1699) PRESENTE : ce concert. Jusqu’à présent, si vous vouliez en savoir plus sur DOMi & JD BECK – le duo de jazz le plus médiatisé d’Internet – vous deviez visiter leur site Web, cliquer sur un rat jouant du saxophone et lire une histoire sur un physicien de 12 ans (DOMi Louna) et un enquêteur sur les moutons de 6 ans (JD Beck). Réparons cela. « Ma philosophie de la vie est de ne pas prendre les choses trop au sérieux », déclare DOMi Louna, née Domitille Degalle. Et c’est juste. Mais le monde vibrant qu’elle et son collaborateur nous ont offert demande à être exploré. Leur premier album très attendu – qui sortira sur APESHIT, le nouveau label d’Anderson .Paak, en partenariat avec le légendaire label de jazz Blue Note Records – est une tentative de mettre en bouteille leur magie loufoque et très virtuose. Leur musique trouve à la fois de l’humour et de la grandeur dans la complexité harmonique et le décalage rythmique, adoptant et abandonnant brusquement les tempos, jouant avec les signatures temporelles et glissant des battements supplémentaires dans les ponts. La collaboration a commencé dans des circonstances loufoques. DOMi Louna était un adolescent protégé à Berklee, en passant par le Conservatoire de Paris ; JD, de trois ans son cadet, donnait des concerts depuis l’école primaire dans sa ville natale, Dallas – d’abord dans le groupe du producteur Jah-Born, où il faisait des duos avec des beatmakers MPC et des DJ qui faisaient tourner Dilla. En 2018, ils ont tous deux été invités à rejoindre un ensemble se produisant au salon professionnel de la National Association of Music Merchants (NAMM) et ont joué dans une salle remplie de démos instrumentales criardes, entourés d’un vacarme chaotique. Ils ont sympathisé autour d’effets de clavier maladroits et de blagues de maman, et un jam plus audible ce soir-là a suscité l’envie de travailler davantage. Au fil du temps, DOMi et JD BECK ont joué avec Herbie Hancock et accompagné Thundercat, Ariana Grande, Mac DeMarco, Eric André et bien d’autres. Ils ont également coécrit « Skate » sur l’album de .Paak, récompensé par un GRAMMY, avec Bruno Mars sous le nom de Silk Sonic. Domi & JD Beck Domi & JD Beck

LA CIGALE PARIS 120, bld Rochechouart Paris

