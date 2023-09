Représentation théâtrale à Domfront Domfront Domfront en Poiraie, 14 juin 2024, Domfront en Poiraie.

Domfront en Poiraie,Orne

Les Royaumes est une pièce d’anticipation qui raconte l’histoire d’un groupe d’anthropologues installé dans une église en ruine, sur les traces d’une communauté disparue. La pièce voyage dans le temps, par strates, et raconte l’histoire de cette église abandonnée à différentes époques, entre 2030 et 2095. Sait-on seulement ce qu’il s’est passé ? Comment vivait ce groupe d’hommes et de femmes ? Ont-ils vraiment disparu ?

Hésitant volontairement entre la farce et la tragédie, la pièce de l’auteur et metteur en scène Jérémie Fabre est une quête mystique baroque et inspirée dont l’église en ruine est le personnage principal. Un lieu nimbé de mystère qui invite chaque spectateur et spectatrice à plonger dans une enquête sous forme d’épopée iconoclaste..

2024-06-14 21:30:00 fin : 2024-06-14 . .

Domfront Noues de Sienne

Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie



Les Royaumes is a futuristic play that tells the story of a group of anthropologists who set up shop in a ruined church, following in the footsteps of a vanished community. The play travels through time, in strata, and tells the story of this abandoned church at different times, between 2030 and 2095. Do we even know what happened? How did this group of men and women live? Did they really disappear?

Deliberately vacillating between farce and tragedy, author and director Jérémie Fabre’s play is an inspired, baroque mystical quest in which the ruined church is the main character. A place shrouded in mystery, it invites each spectator to plunge into an investigation in the form of an iconoclastic epic.

Les Royaumes es una obra futurista que cuenta la historia de un grupo de antropólogos que se instalan en una iglesia en ruinas, siguiendo los pasos de una comunidad desaparecida. La obra viaja en el tiempo, por capas, y cuenta la historia de esta iglesia abandonada en diferentes épocas, entre 2030 y 2095. ¿Sabemos siquiera qué ocurrió? ¿Cómo vivía este grupo de hombres y mujeres? ¿Desaparecieron realmente?

Vacilando deliberadamente entre la farsa y la tragedia, la obra del autor y director Jérémie Fabre es una búsqueda mística barroca e inspirada en la que la iglesia en ruinas es la protagonista. Lugar envuelto en misterio, invita a cada espectador a sumergirse en una investigación en forma de epopeya iconoclasta.

Les Royaumes ist ein antizipatorisches Stück über eine Gruppe von Anthropologen, die sich in einer Kirchenruine niedergelassen haben, um die Spuren einer verschwundenen Gemeinschaft zu verfolgen. Das Stück reist in Schichten durch die Zeit und erzählt die Geschichte dieser verlassenen Kirche zu verschiedenen Zeiten, zwischen 2030 und 2095. Wissen wir überhaupt, was passiert ist? Wie hat diese Gruppe von Männern und Frauen gelebt? Sind sie wirklich verschwunden?

Das Stück des Autors und Regisseurs Jérémie Fabre, das absichtlich zwischen Farce und Tragödie schwankt, ist eine barocke und inspirierte mystische Suche, deren Hauptfigur die verfallene Kirche ist. Ein geheimnisumwitterter Ort, der jeden Zuschauer und jede Zuschauerin dazu einlädt, in eine Untersuchung in Form eines ikonoklastischen Epos einzutauchen.

