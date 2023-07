Les foulées du lavoir Domeyrot, 15 août 2023, Domeyrot.

Domeyrot,Creuse

9eme édition des Foulées du Lavoir sur un parcours nature d’environ 10km. Une course enfants, une randonnée, une brocante, un concours de pétanque et diverses activités sont également prévues..

2023-08-15 fin : 2023-08-15 13:00:00. .

Domeyrot 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine



9th edition of the Foulées du Lavoir over a 10km nature trail. A children’s race, a hike, a flea market, a pétanque competition and various other activities are also planned.

9ª edición de las Foulées du Lavoir por un sendero natural de 10 km. También habrá una carrera infantil, una caminata, un mercadillo, una competición de petanca y otras actividades diversas.

9. Ausgabe der Foulées du Lavoir auf einer Naturstrecke von ca. 10 km. Ein Kinderlauf, eine Wanderung, ein Flohmarkt, ein Boule-Wettbewerb und verschiedene andere Aktivitäten sind ebenfalls vorgesehen.

