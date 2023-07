Sortie botanique à la Vallée du Verraux au Moulin de la Ribière Domeyrot, 18 juillet 2023, Domeyrot.

Domeyrot,Creuse

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organise une sortie découverte de la botanique sur les prairies humides et mésophiles de la Ribière au cœur de la ZNIEFF de la Vallée du Verreaux.

Inscription obligatoire.

Prévoir chaussures adaptées, pique-nique, eau et protection solaire

Durée : 6h

Gratuit – lieu de RDV communiqué à l’inscription..

2023-07-18 fin : 2023-07-18 16:00:00. EUR.

Domeyrot 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine is organizing a botanical discovery outing to the wet and mesophilic meadows of the Ribière in the heart of the Vallée du Verreaux ZNIEFF.

Registration required.

Bring suitable footwear, picnic, water and sun protection

Duration: 6 hours

Free – meeting point to be announced at registration.

El Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organiza una salida de descubrimiento botánico a los prados húmedos y mesófilos de la Ribière, en el corazón del Vallée du Verreaux ZNIEFF.

Inscripción obligatoria.

Llevar calzado adecuado, picnic, agua y protección solar

Duración: 6 horas

Gratuito – Punto de encuentro que se anunciará en el momento de la inscripción.

Das Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organisiert einen Ausflug zur Entdeckung der Botanik auf den feuchten und mesophilen Wiesen von Ribière im Herzen des ZNIEFF des Vallée du Verreaux.

Eine Anmeldung ist erforderlich.

Bitte geeignete Schuhe, Picknick, Wasser und Sonnenschutz mitbringen

Dauer: 6 Std

Kostenlos – Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.

Mise à jour le 2023-06-28 par Creuse Confluence Tourisme