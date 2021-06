Domérat Place Bacchus Allier, Domérat Domérat Fête la Musique Place Bacchus : Fasila Toque, Red Wood, Rock Silver Band Place Bacchus Domérat Catégories d’évènement: Allier

Place Bacchus, le samedi 19 juin à 17:30

**Domérat Fête la Musique!** —————————- ### Rendez-vous Place Bacchus : * 17h30-18h30 : Fasila Toque * 20h00-21h00 : Red Wood * 21h15-22h30 : Rock Silver Band Fête de la musique 2021 Place Bacchus place bacchus 03410 domérat Domérat Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T17:30:00 2021-06-19T22:30:00

