Marché nocturne artisanal Centre Bourg, 9 juin 2023, Domérat.

Venez à la rencontre des producteurs, créateurs et artisans locaux réunis place Bacchus pour un marché qui fera la part belle au Bourbonnais !.

2023-06-09 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-09 . .

Centre Bourg Place Bacchus

Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and meet the local producers, creators and craftsmen gathered on the Place Bacchus for a market that will showcase the Bourbonnais!

Venga a conocer a los productores, creadores y artesanos locales reunidos en la Place Bacchus para un mercado que dará a conocer la región de Bourbonnais

Treffen Sie die lokalen Produzenten, Designer und Kunsthandwerker, die sich auf dem Place Bacchus zu einem Markt versammelt haben, bei dem das Bourbonnais im Mittelpunkt steht!

Mise à jour le 2023-04-11 par OTI Vallée du Coeur de France