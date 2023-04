Exposition photos 14 Rue Marcel Cachin, 29 avril 2023, Domérat.

« Au cœur de la nature » par Emmanuel Berger, découvrez des photos animalières mais aussi de paysages de nos régions, de plantes et d’insectes..

2023-04-29 à ; fin : 2023-05-20 . .

14 Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris

Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



« In the heart of nature » by Emmanuel Berger, discover animal pictures but also landscapes of our regions, plants and insects.

« En plena naturaleza » de Emmanuel Berger, descubra fotos de animales, pero también paisajes de nuestras regiones, plantas e insectos.

« Au c?ur de la nature » von Emmanuel Berger, entdecken Sie Tierfotos, aber auch Fotos von Landschaften unserer Regionen, von Pflanzen und Insekten.

