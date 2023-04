Fête de la Musique à Domérat Centre Bourg de Domérat, 17 avril 2023, Domérat.

A l’occasion de la plus longue soirée d’été rejoignez nous dans le centre bourg pour profiter de la musique jusqu’au bout de la nuit..

2023-04-17 à 18:00:00 ; fin : 2023-04-17 . .

Centre Bourg de Domérat

Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



On the occasion of the longest evening of the summer, join us in the center of town to enjoy the music until the end of the night.

En la noche más larga del verano, únase a nosotros en el centro de la ciudad para disfrutar de la música hasta el final de la noche.

Anlässlich des längsten Sommerabends treffen Sie sich mit uns im Stadtzentrum, um die Musik bis zum Ende der Nacht zu genießen.

Mise à jour le 2023-04-11 par OTI Vallée du Coeur de France