DIRTY DANCING Dome de Paris – Palais des sports Paris, mercredi 27 novembre 2024.

Le spectacle culte “Dirty Dancing – L’histoire originale sur scène” au Dôme de Paris – Palais des Sports à partir du 22 novembre 2024 !Venez découvrir une nouvelle mise en scène servie par des danseurs, acteurs, chanteurs et musiciens d’exception pour un spectacle en version française.Vu par des millions de spectateurs, ce succès planétaire raconte l’histoire de Bébé et Johnny, deux esprits jeunes et farouchement indépendants, au parcours de vie opposé, se découvrant pour ce qui restera l’été le plus mémorable de leur vie. “Dirty Dancing – L’histoire originale sur scène” vous fera de nouveau vibrer grâce à ses tubes et chorégraphies incontournables ! En résumé : vivez The Time of Your Life !

Tarif : 38.20 – 79.50 euros.

Début : 2024-11-27 à 20:00

Dome de Paris – Palais des sports PORTE DE VERSAILLES 75015 Paris 75