ARCHETYPES Dome de Paris – Palais des sports Paris, samedi 5 octobre 2024.

Après avoir rempli l’Olympia, la Seine Musicale, le Zenith de Paris et la Salle Pleyel… Fabien Olicard emmène le mentalisme toujours plus haut avec une représentation exceptionnelle au Dôme de Paris ! Si Fabien excelle dans sa discipline, il n’empêche que nous serions selon lui tous Mentaliste ! Il compte bien vous le démontrer en vous bluffant… Mieux ! Vous allez parfois vous étonner vous même !Ce passionné du cerveau va vous surprendre, vous captiver et surtout vous faire exploser de rire. Alliant finement humour, science et mentalisme Fabien Olicard vous embarque dans un mentalisme souriant et très singulier…

Tarif : 25.00 – 79.00 euros.

Début : 2024-10-05 à 20:00

Dome de Paris – Palais des sports PORTE DE VERSAILLES 75015 Paris 75