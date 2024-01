TOTO Dome de Paris – Palais des sports Paris, 11 juillet 2024, Paris.

Au cours de la dernière décennie, TOTO a connu une renaissance majeure de sa popularité comme peu de groupes à ce stade de leur carrière. Aucune statistique ne l’illustre mieux que le cap des 3,4 milliards d’écoutes sur Spotify. Le nombre total d’écoutes des morceaux du groupe, toutes plateformes confondues, approche désormais les cinq milliards. Parmi les enregistrements les plus écoutés, Africa représente plus d’un milliard de streams rien que sur Spotify. La chanson a été recertifiée par la RIAA 8X Platinum. Individuellement et collectivement, l’arbre généalogique du groupe peut être entendu sur un nombre étonnant de 5000 albums qui, ensemble, amassent un historique de ventes d’un demi-milliard d’albums. Parmi ces enregistrements, la NARAS a applaudi les performances avec des centaines de nominations aux Grammy Awards. Ils font partie de la culture pop et sont l’un des rares groupes des années 70 à avoir survécu à l’évolution des tendances et des styles tout en restant d’actualité. Steve Lukather, alias Luke, déclare : Il y a un enthousiasme rafraîchissant et optimiste à se tourner vers l’avenir. En tant que membres de longue date du groupe, Joe et moi voulons être sur la route pour continuer à faire vivre l’héritage original du groupe, en apportant la musique à notre base de fans multigénérationnelle. En 2023, ce fut une véritable leçon d’humilité que de jouer devant près d’un million de fans. En 2024, nous nous produirons devant encore plus de fans à travers le monde. J’ai passé plus de quatre décennies et demie de ma vie à entretenir cet héritage, tout en permettant à la musique d’exister continuellement dans le cadre de concerts live. Joseph Williams ajoute : Luke et moi avons vécu beaucoup de choses ensemble. Il est comme un frère pour moi. Notre partenariat créatif a toujours enrichi nos vies. En regardant vers l’avenir, nous n’avons qu’une hâte : donner vie à tout ce que nous avons en tête. Je ne vois personne d’autre sur Terre avec qui je préférerais collaborer. C’est un ami et un compagnon de groupe de longue date, loyal et doué… nous sommes devenus les Dogz of Oz !TOTO seront sur la scène du Dôme de Paris – Palais des Sports le 11 juillet 2024.

Tarif : 62.00 – 111.50 euros.

Début : 2024-07-11 à 20:00

Dome de Paris – Palais des sports PORTE DE VERSAILLES 75015 Paris 75