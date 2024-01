DOMINIQUE BARRET et DESIRE FRANCOIS Dome de Paris – Palais des sports Paris, samedi 11 mai 2024.

LES VOIX D’OR DE L’OCÉAN INDIENCe sont 2 ténors de la chanson créole qui vous donnent rendez vous pour une soirée inédite au mois de Mai 2024. Dominique Barret et Désiré François : Deux des artistes les plus populaires de ces 30 dernières années à la Réunion et à l’île Maurice se produiront pour la 1ère fois en live sur la scène du Dôme de Paris – Palais des Sports, accompagnés de l’orchestre des Soulpaks pour Dominique et par Cassiya pour Désiré.Rares sont les soirées dansantes dans nos îles, ou les tubes de ces deux artistes ne sont pas joués. Il en est probablement de même ailleurs dans le monde, là ou vivent les amis et familles expatriés (en voiture, en soirée ou même au travail, « la playlist soleil » contiendra certainement une de leurs chansons). La musique qui lie ces 2 îles n’est autre que le séga, cette musique jouée et dansée autrefois par les esclaves (venus pour la plupart d’Afrique de l’Est ou de Madagascar) et des travailleurs engagés venus de l’Inde.Au fil du temps le séga a évolué, parti d’instruments traditionnels au départ (Tambours, ravan, maravan, roulèr et kayanm…), tout comme le Zouk aux Antilles (inspiré du Gwo Ka), on y a ajouté la batterie, la guitare, la basse électrique, les claviers ou autres sections cuivre, ce qui donne un puissant mélange harmonique, construit sur des rythmes ternaires et de mélodies envoûtantes qui vous donnent immédiatement l’envie de chanter ou de danser. Les thèmes abordés dans leurs textes sont l’amour, la famille, ou encore la nature et le métissage.Préparez vous à vivre une soirée riche en émotion et en couleur ! Venez y en famille, entre amis ou entre collègues, ce sera aussi l’occasion pour les non initiés de venir découvrir l’ambiance que peut dégager un tél événement. Ça va être chaud ! Le soleil de l’Océan Indien rayonnera sous le Dôme de Paris pour plus de 3h de show en live.Immanquable !

Tarif : 39.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-05-11 à 20:00

Réservez votre billet ici

Dome de Paris – Palais des sports PORTE DE VERSAILLES 75015 Paris 75