LES COMEDIES MUSICALES Dome de Paris – Palais des sports Paris, vendredi 15 mars 2024.

Après le succès au Trianon en 2022 et 2023 et après une tournée triomphale avec de nombreuses dates complètes, la troupe du spectacle LES COMÉDIES MUSICALES s’affronte au DÔME DE PARIS – PALAIS DES SPORTS le vendredi 15 mars 2024.S’enrichissant de nombreux invités prestigieux, de musiciens et de danseurs, la replongée dans les plus belles chansons des comédies musicales françaises et internationales va être totale !Avec la participation exceptionnelle de Hélène SEGARA – Julie ZENATTI.Avec les membres de la tournée officielle : Cécilia CARA – Damien SARGUE – Priscilla BETTI – Gwendal MARIMOUTOU – Alexis LOIZON – Mikelangelo LOCONTE – Ginie LINE – Merwan RIM.Et avec la présence de nos invités spéciaux : Florent MOTHE – Victoria SIO – Fabienne THIBEAULT – Anaïs DELVA – David BAN – Jonatan CERRADA…Pour que la soirée s’annonce encore plus festive, c’est le dynamique et talentueux Jean-Marc GÉNÉREUX qui animera la soirée.Soyez présents le vendredi 15 mars 2024 au DÔME DE PARIS – PALAIS DES SPORTS pour revivre la folie des comédies musicales !

Tarif : 27.20 – 69.00 euros.

Début : 2024-03-15 à 20:00

Réservez votre billet ici

Dome de Paris – Palais des sports PORTE DE VERSAILLES 75015 Paris 75