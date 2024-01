ASSI IN PARIS Dome de Paris – Palais des sports Paris, vendredi 23 février 2024.

Assi El Hallani, est un artiste libanais de renommée internationale.Sa carrière musicale a officiellement commencé après avoir remporté à 17 ans le prix de la catégorie jeunes artistes au programme télévisé fort connu au Moyen Orient Studio Al Fan .Depuis, il a sorti plus d’une douzaine d’albums à succès.Le talent musical d’Assi s’est révélé très tôt lorsque, enfant, il chantait des chansons libanaises avec ses amis et sa famille. Assi a étudié pendant environ cinq ans (1985-1990) à L’Institut de Musique du Liban en se concentrant sur l’instrument musical El Oud (luth) et les techniques vocales arabes.Assi El Hallani a participé à de nombreux événements musicaux importants, au Liban, en Europe, dans le monde arabe et en Amérique, notamment au Festival international de Baalbeck, au Festival de Jerash, au Festival de Carthage, à l’Albert Hall de Londres, au Palais des Congrès de Paris, au Fox Theatre Détroit, à l’Opéra du Caire, à l’Opéra d’Espagne, etc. Malgré sa popularité croissante, Hallani est resté constamment impliqué dans les questions humanitaires.Il se produit régulièrement lors de concerts de collecte de fonds dans tout le Moyen-Orient, en soutien à diverses œuvres caritatives de la région, notamment l’Association de développement des femmes Hayati .En août 2005, Hallani a ajouté sa voix à la liste des célébrités contribuant avec le PAM à sensibiliser la population arabe à la faim et à la pauvreté dans le monde, enregistrant un message d’intérêt public attirant l’attention au fait tragique que 25 000 personnes meurent de faim chaque jour dont 18 000 sont des enfants.Les récents vidéoclips de Hallani lui ont valu la réputation d’être un acteur de grand talent ce qui l’a amené à jouer dans la série arabe «Al Aarab » (Le Parrain), a participé à la pièce musicale Zayed Wal Helem de Caracalla et à des opérettes telles que Al Day3a (Le Village), Men Ayam Salah El Dine à Baalbeck et Shams Wa Qamar .L’équipe d’Assi a remporté le Voice Arabia en 2012 et il reste l’un des membres du jury pour la troisième saison consécutive.Assi a été choisi comme ambassadeur des bonnes intentions par l’ONU.De plus, Assi est très actif sur les réseaux sociaux, collectant des millions de Followers du monde entier.Son dernier clip vidéo Waynak Habibi a atteint un record de 15 400 000 de téléspectateurs sur YouTube.

Tarif : 50.00 – 89.00 euros.

Début : 2024-02-23 à 20:30

Dome de Paris – Palais des sports PORTE DE VERSAILLES 75015 Paris 75