CHRISTELLE CHOLLET – CHRISTELLE CHOLET DOME DE MUTZIG Mutzig, vendredi 15 novembre 2024.

Le spectacle initialement prévu le 12 mai 2023 est reporté à une date inconnueLes billets resteront valables pour la nouvelle date.Merci de formuler votre demande de remboursement avant le 12 juin 2023.« Reconditionnée » retrouvez une Christelle que vous n’avez jamais vue.Dans la peau d’une love coach, d’une DJ, d’un taureau, d’une influenceuse, d’une prof, d’une prédatrice sexuelle, etc. Une ronde de personnages et de tubes revisités à la sauce Chollet. Christelle Chollet ressort ses griffes, accompagnée de ses fidèles musiciens. « Désopilante et Brillante » Le Figaro « La Rock Star de l’Humour » Le Parisien « Talent, Truculence et Férocité » Télé 7 Jours Un one woman show musical écrit par Christelle CHOLLET et Rémy CACCIA Mis en scène par Rémy CACCIA Durée 1H30 Une Production Cabucho ExploitationOrganisé par Val’Event Tartes flambées (avant le spectacle) et buvette sur place Placement libre assis

Tarif : 35.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-11-15 à 20:00

Réservez votre billet ici

DOME DE MUTZIG Rue du Mattfeld – 67190 Mutzig 67