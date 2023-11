Championnat Régional de Para Judo Adapté Dôme de Glandasse Die, 1 décembre 2023, Die.

Die,Drôme

Restauration et buvette sur place, repas sur réservation..

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 15:30:00. .

Dôme de Glandasse Rue Maurice Faure

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Catering and refreshments on site, meals on reservation.

Comida y refrescos in situ, comidas previa concertación.

Verpflegung und Getränke vor Ort, Essen auf Vorbestellung.

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme du Pays Diois