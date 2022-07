Dombrance + Puta! Puta!, 4 novembre 2022, .

Dombrance + Puta! Puta!



2022-11-04 21:30:00 21:30:00 – 2022-11-04 23:00:00 23:00:00

12 15 DOMBRANCE – « POUR UNE FRANCE QUI DANSE «



Armé de son canon à confettis et de sa plus belle moustache, il a retourné sa cuisine, sa salle-de-bain et la chambre des enfants pendant le confinement… Dombrance, l’homme qui fait rimer politique et clubbing depuis son passage aux Trans Musicales de Rennes en 2018, poursuit son projet electoralo-musical fou : « Pour Une France qui Danse » !



En accord avec Live Affair.



PUTA ! PUTA !



Né dans le bayou camarguais il y a une dizaine d’années, ce duo de chasseurs de sons parcours la planète, des Alpilles à Beyrouth en passant par Tokyo, Tucson et Glasgow, pour dénicher les pépites vintages ou modernes de la grande discothèque mondiale. Les sets « tropicold » de Puta! Puta! maintiennent le danfloor en zone humide…

L’homme qui fait rimer politique et clubbing, poursuit son projet electoralo-musical fou : « Pour Une France qui Danse » ! Vous voyagerez ensuite avec les sets « tropicold » de Puta! Puta!, qui maintiennent le dancefloor en zone humide…

DOMBRANCE – « POUR UNE FRANCE QUI DANSE «



Armé de son canon à confettis et de sa plus belle moustache, il a retourné sa cuisine, sa salle-de-bain et la chambre des enfants pendant le confinement… Dombrance, l’homme qui fait rimer politique et clubbing depuis son passage aux Trans Musicales de Rennes en 2018, poursuit son projet electoralo-musical fou : « Pour Une France qui Danse » !



En accord avec Live Affair.



PUTA ! PUTA !



Né dans le bayou camarguais il y a une dizaine d’années, ce duo de chasseurs de sons parcours la planète, des Alpilles à Beyrouth en passant par Tokyo, Tucson et Glasgow, pour dénicher les pépites vintages ou modernes de la grande discothèque mondiale. Les sets « tropicold » de Puta! Puta! maintiennent le danfloor en zone humide…

dernière mise à jour : 2022-07-01 par