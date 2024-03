Dombrance + Mon Cher Guy + HI FI Gen CCM John-Lennon Limoges, jeudi 11 avril 2024.

Dombrance + Mon Cher Guy + HI FI Gen Electro / France Jeudi 11 avril, 20h00 CCM John-Lennon 10/8/5€

Début : 2024-04-11T20:00:00+02:00 – 2024-04-11T23:30:00+02:00

Fin : 2024-04-11T20:00:00+02:00 – 2024-04-11T23:30:00+02:00

Un concert proposé par la Fédération Hiero et BVE.

Dombrance, l’homme qui fait rimer politique et clubbing depuis son passage aux Trans Musicales de Rennes en 2018, poursuit son projet electoralo-musical fou : Pour Une France qui Danse !

Hi Fi Gen est inspiré par les productions de DFA, Soul Wax, Chris Lake, Ed Banger, Get a Room ou encore You Man.

Mon cher Guy est une DJ/productrice qui se démarque par son style rétro mélodique aux sonorités indie dance post disco.

CCM John-Lennon 41 ter rue de Feytiat, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine https://hiero.lamanet.fr/billetterie/

Fédération Hiero + BVE

dombrance