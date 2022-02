DOMBRANCE la Cave aux Poètes, 1 avril 2022, Roubaix.

DOMBRANCE

la Cave aux Poètes, le vendredi 1 avril à 20:30

DOMBRANCE ——— ### POUR UNE FRANCE QUI DANSE Armé de son canon à confettis et de sa plus belle moustache, il a retourné sa cuisine, sa salle-de-bain et la chambre des enfants pendant le confinement…**Dombrance**, l’homme qui fait rimer politique et clubbing depuis son passage aux Trans Musicales de Rennes en 2018, poursuit son projet electoralo-musical fou avec son dernier EP Make America Dance Again (janvier 2021). Il vote pour une France qui danse et lance son programme pour la rentrée du party. CHAMBERLAIN + SYLVAIN GROUD ————————— ### BETWEEN ! **Between** est la rencontre de l’art chorégraphique avec un langage artistique autre, sonore, plastique, visuel. Sur scène ou in situ, les deux arts s’épanouissent au milieu des spectateurs, qui, impliqués dans ce dialogue par leur place et leur posture, assistent à la construction d’une œuvre spontanée, à la fois fragile et puissante. Les artistes incarnent la perpétuelle contextualisation de cet échange grâce à un malicieux jeu d’adaptation du lieu investi. Dans une quête de porosité avec les personnes qui l’occupent, qu’elles soient membres d’un public complice ou badauds intrigués, l’attention du spectateur est invitée à se concentrer sur ce qui se crée entre les deux artistes. Pour cette performance, Sylvain sera aux côtés du musicien Chamberlain, artiste associé de La Cave aux poètes. ### CHAMBERLAIN Mathieu Harlaut compose, enregistre et interprète **Chamberlain** : Homme – piano – machines ; pour dérouler l’harmonie d’une écriture, la science de la poésie, le mouvement de la danse. Les influences solaires et nocturnes de Chamberlain se sont recentrées, pour mieux se redéployer : Debussy, F. De Roubaix, Kraftwerk, Steve Reich, Brad Mehldau, Aphex Twin, le jazz et la techno. Capable de dépecer les arrangements les plus racoleurs pour les transfigurer en perles diaphanes et hypnotiques, il s’adresse aux pieds, aux coeurs battants, et flatte l’intelligence. Si le diable est dans les détails, alors Chamberlain est infernal ; mais sa musique est paradisiaque. ### SYLVAIN GROUD Diplômé du CNSMD de Paris, **Sylvain Groud** commence sa carrière aux côtés de Gigi Caciuleanu puis d’Angelin Preljocaj. Lauréat du Concours International de Paris avec sa première chorégraphie, il pour-suit son travail de création autour de deux grands axes : les pièces in situ et la relation entre la musique et la danse. Avec sa compagnie MAD, il crée plus de 30 pièces entre 1994 et 2018. Cette même année, il est nommé à la direction du Ballet du Nord, CCN Roubaix Hauts-de-France et crée le spectacle parti-cipatif Let’s Move ! et le duo Dans mes bras. En 2019, il crée Métamorphose puis Adolescent en collabo-ration avec Françoise Pétrovitch. En 2020, en réaction à la crise sanitaire, il crée la pièce 4m² au Grand Bleu à Lille. Elle sera ensuite présentée dans des théâtres labellisés Scène Nationale et des festivals de danse mais aussi dans des lieux non dédiés : collèges, EHPAD, commerces… À l’automne 2021, il crée deux duos chorégraphiques : L’autre et Lorsque l’enfant était enfant.

Tarifs : 8€ (abonné.e.s) / 10€ (réduit) / 12€ (plein)

la Cave aux Poètes 16 rue du Grand Chemin 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T20:30:00 2022-04-01T23:30:00