DOMBRANCE + JOUBE FESTIVAL MICROMUSIC CORDO – SMA, 24 février 2023, ROMANS SUR ISERE.

DOMBRANCE + JOUBE FESTIVAL MICROMUSIC CORDO – SMA. Un spectacle à la date du 2023-02-24 à 20:30 (2023-02-24 au ). Tarif : 19.8 à 19.8 euros.

À l’occasion du festival de musiques électroniques et d’arts numériques Micromusic nous accueillons Dombrance et Joube pour la première soirée d’un week-end électro ! 20h30 Joube Set exclusif – Auditorium / Assis JOUBE a combiné dancefloor et… vélo. Il a arpenté le France pour enregistrer des sons qu’il joue ensuite sur scène accompagné de son vélo devenu instrument de musique. Pour Micromusic il jouera une création originale en multi-diffusion pour une immersion sonore totale. 21h30 Dombrance Salle debout ARMÉ DE SON CANON À CONFETTIS ET DE SA PLUS BELLE MOUSTACHE, DOMBRANCE FAIT RIMER POLITIQUE ET CLUBBING.

CORDO – SMA ROMANS SUR ISERE QUAI SAINTE CLAIRE Drome

