Balade vigneronne au Domaine de la Valériane Domazan, 3 août 2023, Domazan.

Domazan,Gard

Balade dans les vignes, visite de la cave et dégustation de vin et produits locaux.

Valérie et son mari se feront un plaisir de vous faire découvrir le beau terroir à galets roulés de l’appellation Côtes du Rhône Villages Signargues..

2023-08-03 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-03 . EUR.

Domazan 30390 Gard Occitanie



Stroll in the vineyards, visit the cellar and taste wine and local products.

Valérie and her husband will be happy to help you discover the beautiful pebbled soil of the Côtes du Rhône Villages Signargues appellation.

Pasee por los viñedos, visite la bodega y deguste el vino y los productos locales.

Valérie y su marido estarán encantados de ayudarle a descubrir el hermoso suelo de guijarros de la denominación Côtes du Rhône Villages Signargues.

Wanderung durch die Weinberge, Besuch des Weinkellers und Verkostung von Wein und lokalen Produkten.

Valérie und ihr Mann freuen sich darauf, Ihnen das schöne Rollkiesel-Terroir der Appellation Côtes du Rhône Villages Signargues näher zu bringen.

Mise à jour le 2023-06-02 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard