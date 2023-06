Balade vigneronne au Château des Coccinelles Domazan, 27 juillet 2023, Domazan.

Domazan,Gard

Balade dans les vignes, visite de la cave et dégustation de vin et produits locaux.

Vous découvrirez l’Histoire des Coccinelles puis vous en apprendrez davantage sur la production du vin, du raisin à la bouteille..

2023-07-27 à 18:00:00

Domazan 30390 Gard Occitanie



Stroll through the vineyards, visit the winery and taste wine and local produce.

You’ll discover the history of Les Coccinelles, then learn more about wine production, from grape to bottle.

Pasee por los viñedos, visite la bodega y deguste vinos y productos locales.

Descubrirá la historia de Les Coccinelles y luego aprenderá más sobre la producción del vino, desde la uva hasta la botella.

Wanderung durch die Weinberge, Besuch des Weinkellers und Verkostung von Wein und lokalen Produkten.

Sie erfahren die Geschichte der Marienkäfer und lernen dann mehr über die Weinherstellung von der Traube bis zur Flasche.

