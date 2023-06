Balade vigneronne au Domaine des Romarins Domazan, 6 juillet 2023, Domazan.

Domazan,Gard

Balade dans les vignes, visite de la cave et dégustation de vin et produits locaux.

Héritage de 4 générations de vignerons, le Domaine des Romarins est une exploitation typique des Côtes du Rhône gardoises, où sont produits des vins de caractère..

2023-07-06 à 18:00:00

Domazan 30390 Gard Occitanie



Stroll through the vineyards, visit the winery and taste wine and local produce.

Inherited from 4 generations of winegrowers, Domaine des Romarins is a typical Côtes du Rhône Gardoise estate, producing wines of character.

Pasee por los viñedos, visite la bodega y deguste vinos y productos locales.

Herencia de 4 generaciones de viticultores, el Domaine des Romarins es una finca típica de Gard Côtes du Rhône, donde se producen vinos de carácter.

Spaziergang durch die Weinberge, Besuch des Weinkellers und Verkostung von Wein und lokalen Produkten.

Die Domaine des Romarins ist das Erbe von vier Winzergenerationen und ein typischer Betrieb der Côtes du Rhône im Departement Gardes, wo charaktervolle Weine produziert werden.

