Le Fascinant Week-end Vignobles & Découvertes en Provence Verte & Verdon Domaines viticoles en Provence Verte & Verdon Brignoles, 19 octobre 2023, Brignoles.

Brignoles,Var

Le temps de ce fascinant week-end, les domaines et caves vous accueillent autour d’un programme d’événements et d’animations : culture et musiques, sport et bien-être, gastronomie et savoir-faire..

2023-10-19 fin : 2023-10-22 . .

Domaines viticoles en Provence Verte & Verdon

Brignoles 83170 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



During this fascinating weekend, the wineries and vineyards welcome you around a program of events and animations: culture and music, sport and well-being, gastronomy and know-how. Good moment to share and discover « Côtes de Provence » and « Coteaux varois en Provence ».

Durante este apasionante fin de semana, las fincas y bodegas acogerán un programa de actos y actividades en torno a la cultura y la música, el deporte y el bienestar, la gastronomía y el saber hacer.

An diesem faszinierenden Wochenende heißen Sie die Weingüter und Kellereien mit einem Programm von Veranstaltungen und Animationen willkommen: Kultur und Musik, Sport und Wellness, Gastronomie und Know-how.

