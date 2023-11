Théâtre en Kav Domaines Tatin Brinay, 9 décembre 2023, Brinay.

Brinay,Cher

« Une heure et demie de retard ». Apéro et spectacle.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . 20 EUR.

Domaines Tatin

Brinay 18120 Cher Centre-Val de Loire



« An hour and a half late ». Aperitif and show

« Una hora y media tarde ». Aperitivo y espectáculo

« Eineinhalb Stunden zu spät ». Aperitif und Show

