Domaines de la Musique – Hommage à Eva Coutaz Arles

Après le succès de la première édition en 2021, nous vous proposons de nouveau ce rendez-vous exceptionnel pour prolonger la fête de la musique ! L’association du Méjan sort des murs de sa chapelle et va investir des domaines de la commune d’Arles. Venez profiter des belles soirées d’été avec des concerts en plein air dans des cadres uniques à Mas Thibert. r nCette deuxième édition sera en partenariat avec harmonia mundi afin de rendre hommage à Eva Coutaz. Nous aurons l’immense plaisir d’accueillir William Christie, Théotime Langlois de Swarte, Alain Planès et le Trio Wanderer. r r nÀ l’issue de chaque concert, profitez d’une dégustation de produits locaux offerts par les domaines partenaires. r r nDOMAINE DU POSSIBLE DOMAINE ATTILO r nroute de la Volpelière route de Port Saint-Louis du Rhône r n13104 Mas-Thibert (Arles) 13104 Mas-Thibert (Arles) r r r n Navette gratuite chaque soir à 17h30 devant l’hôtel Jules-César (aller-retour) r nRéservation conseillé r r nmercredi 22 juin 2022 19h00 r r nWilliam CHRISTIE, claveci r nThéotime LANGLOIS DE SWARTE, violo r nGénérations : Sonates pour violon & claveci r r r njeudi 23 juin 2022 19h00 r r nAlain PLANÈS, piano r nWolgang Amadeus MOZART : Rondo en la mineur, K 511 r nFrantz SCHUBERT : Sonate Posthume, en si bémol r nFrédéric CHOPIN : Nocturnes r r r nvendredi 24 juin 2022 19h00 r r nTRIO WANDERER r nVincent COQ, piano r nJean-Marc PHILLIPS-VARJABÉDIAN, violo r nRaphaël PIDOUX, violoncelle r nRobert Schumann : Trio avec piano, en ré mineur r nFranz Schubert : Trio n° 2, en mi bémol majeur r nFranz Liszt : Tristia

