Visite du Domaine viticole de Paris Gravelle Domaine viticole de Paris Gravelle Paris, 22 juillet 2023, Paris.

Visite du Domaine viticole de Paris Gravelle Samedi 22 juillet, 16h00 Domaine viticole de Paris Gravelle Uniquement sur inscription nominative, contrôle sécurité entrée, 10€ par personne, maximum 18 personnes, minimum 6 personnes, prévoir chaussures de marche fermées, tenue de pluie/de soleil

Vous serez accueilli au cœur des 3,2 hectares que nous exploitons dans le bois de Vincennes, sur le secteur Nord de l’hippodrome de Paris Vincennes.

Votre visite commencera par une présentation de l’histoire riche du bois de Vincennes et du site visité. Ensuite le projet global du domaine viticole sera détaillé. Vous découvrirez comment cette belle aventure a été rendue possible.

Une présentation du concept de vitiforesterie et d’économie circulaire du site sera faite. Vous aurez l’occasion de vous sensibiliser avec la richesse des sols de la plaine, les atouts du climat et les cépages choisis. Vous pourrez ainsi découvrir nos jeunes plants mis en terre en avril 2022. Au tout début de leur vie, ils vont prendre des forces pendant quelques années pour nous offrir, d’ici 2025, un fabuleux nectar.

Domaine viticole de Paris Gravelle Route de la pyramide 75012 Paris Paris 75006 Quartier de l’Odéon Paris Île-de-France 06.82.39.85.30 https://domainedeparisgravelle.urbagri-community.org/accueil [{« type »: « link », « value »: « https://domainedeparisgravelle.urbagri-community.org/accueil »}] Uniquement sur inscription nominative, contrôle sécurité entrée, 10€ par personne, maximum 18 personnes, minimum 6 personnes, prévoir chaussures de marche fermées, tenue de pluie/de soleil 10€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T16:00:00+02:00 – 2023-07-22T17:00:00+02:00

2023-07-22T16:00:00+02:00 – 2023-07-22T17:00:00+02:00

vignoble Paris

UrbAgri