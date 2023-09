Visite théâtrée par la Compagnie Balades Créatives Domaine Vidot à Montvert les hauts Saint-Pierre, 16 septembre 2023, Saint-Pierre.

Visite théâtrée par la Compagnie Balades Créatives Samedi 16 septembre, 10h00 Domaine Vidot à Montvert les hauts Réservation obligatoire

« FOUT ARPA ZANBLON DAN FON »

Par la Compagnie Balades Créatives

Que se trame-t-il donc entre les plans larges et les cadrages américains au milieu du Domaine Vidot ? En dehors des heures de prières ornithologiques des oiseaux béliers en méditation, s’agitent les ailes et les branches d’un tournage peu commun, sans caméra ni micro, entre la «zapette» de pépé Parkinson et les commentaires d’un vieux martin Coco. Sans hésitation, vous serez des nôtres, car je vois dans vos prénoms vos destins de drôles d’oiseaux ! Militantis la pa in léfé i mont dinkou sa. I fo sèm ali kan lo van i tourn, i lèv an grin kolér pou vol an pay kann dann figir koud-van politisyin. Tout domoune i di, kisoit zwazo fouké kisoit baba tann, sak i kri lasasin sé la mizér dann kér in pèp i trouv pi lo grin. Alors, nout tout ansanm, zanblon pou nou guéri !

Création : Anne-Gaëlle Hoarau et Sabine Deglise

Domaine Vidot à Montvert les hauts chemin Ciriaque adet Saint-Pierre 97430 La Réunion [{« type »: « phone », « value »: « 0262 32 62 18 »}, {« type »: « email », « value »: « valorisation.patrimoine@saintpierre.re »}] Le Domaine Vidot : Situé à Mont Vert les Hauts, comprend des sentiers botaniques, une grande salle d’activités, des aires de jeux pour les enfants, un boulodrome, des kiosques avec des aires de pique-nique et un nouvel espace de loisir pour les jeunes inauguré le 23 janvier 2008 : l’aire de camping jeunes du Domaine Vidot. Cet espace de 2,5 hectares végétalisé permet aujourd’hui de pratiquer le camping sur un site sécurisé et doté d’un équipement aménagé pour les besoins de la vie quotidienne des utilisateurs (sanitaires, éclairage, aire de feu de camp… Itinéraire : De Saint-Pierre prendre la direction petite-île, Saint-Joseph par la Nationale 2, à l’entrée de Grand-Bois prendre à gauche la D29 pour montvert les bas et la D 72 pour Mont Vert les Hauts

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:00:00+02:00

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:00:00+02:00

Benjamin Clément