Dégustation de Noël Domaine Val de Caire Rognes, 9 décembre 2023, Rognes.

Rognes,Bouches-du-Rhône

Le Domaine Val de Caire est heureux de vous retrouver dans une ambiance conviviale et décontractée autour de notre buffet apéritif spécial Noël !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Domaine Val de Caire RD 66

Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Domaine Val de Caire is looking forward to welcoming you in a friendly and relaxed atmosphere to our special Christmas buffet aperitif!

Domaine Val de Caire le da la bienvenida a nuestro especial aperitivo buffet de Navidad en un ambiente relajado y acogedor

Die Domaine Val de Caire freut sich, Sie in einer geselligen und entspannten Atmosphäre bei unserem Aperitif-Buffet speziell zu Weihnachten begrüßen zu dürfen!

Mise à jour le 2023-11-15 par Office Municipal de Tourisme de Rognes