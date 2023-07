Repas gaulois Domaine Val de Caire Rognes, 12 août 2023, Rognes.

Rognes,Bouches-du-Rhône

Le Domaine Val de Caire vous convie pour un repas traditionnel gaulois. Une soirée sympathique et conviviale à partager entre amis au milieu des vignes..

2023-08-12 19:30:00 fin : 2023-08-12 . EUR.

Domaine Val de Caire RD 66

Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Domaine Val de Caire invites you to a traditional Gallic meal. A friendly evening to share with friends in the midst of the vines.

El Domaine Val de Caire le invita a una comida tradicional gala. Una velada agradable para compartir con amigos en medio de las viñas.

Die Domaine Val de Caire lädt Sie zu einem traditionellen gallischen Essen ein. Ein sympathischer und geselliger Abend, den Sie mit Freunden inmitten der Weinberge verbringen können.

Mise à jour le 2023-07-15 par Office Municipal de Tourisme de Rognes