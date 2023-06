Voir les étoiles – Raconte moi les étoiles Domaine Tinou Lasseube, 4 août 2023, Lasseube.

Lasseube,Pyrénées-Atlantiques

Depuis les origines de l’humanité, quelques soient les cultures, étoiles et constellations ont nourri l’imaginaire des humains. Cette soirée sera non seulement l’occasion d’observer le ciel à l’oeil nu et dans un télescope de 200 mm, mais également de découvrir quelques contes et légendes du ciel : Grande et petite Ourse, Cassiopée, Hercule et bien d’autres, recèlent chacune des histoires qui se racontent depuis la nuit des temps.

Enfin, si les conditions le permettent, l’observation de la planète Saturne et ses anneaux sera le point d’orgue de la soirée.

En cas de météo défavorable à l’observation, repli en salle d’initiation à l’astronomie à partir des logiciels Mitaka et Stellarium.

Equipements conseillés : vêtements chauds, chaussures chaudes, lampe frontale..

Domaine Tinou Lieu-dit Tinou

Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Since the dawn of mankind, stars and constellations have fed the human imagination. This evening will not only be an opportunity to observe the sky with the naked eye and a 200 mm telescope, but also to discover some of the tales and legends of the sky: the Big Dipper, the Little Dipper, Cassiopeia, Hercules and many others, each harbor stories that have been told since the dawn of time.

Last but not least, conditions permitting, the observation of the planet Saturn and its rings will be the highlight of the evening.

In the event of inclement weather, the Mitaka and Stellarium software will be used in the Astronomy Introductory Room.

Recommended equipment: warm clothing, warm shoes, headlamp.

Desde los albores de la humanidad, y a través de todas las culturas, las estrellas y las constelaciones han alimentado la imaginación humana. Esta velada no sólo será la ocasión de observar el cielo a simple vista y con un telescopio de 200 mm, sino también de descubrir algunas de las historias y leyendas del cielo: la Osa Mayor, la Osa Menor, Casiopea, Hércules y muchas otras, cada una de las cuales alberga historias que se cuentan desde la noche de los tiempos.

Por último, si el tiempo lo permite, el momento culminante de la velada será la observación del planeta Saturno y sus anillos.

En caso de mal tiempo, le llevaremos a la sala de iniciación a la astronomía, donde podrá utilizar los programas Mitaka y Stellarium.

Equipo recomendado: ropa de abrigo, calzado de abrigo, linterna frontal.

Seit den Anfängen der Menschheit und in allen Kulturen haben Sterne und Sternbilder die Vorstellungskraft der Menschen beflügelt. An diesem Abend haben Sie nicht nur die Gelegenheit, den Himmel mit bloßem Auge und einem 200-mm-Teleskop zu beobachten, sondern auch einige Märchen und Legenden des Himmels zu entdecken: Großer und Kleiner Bär, Kassiopeia, Herkules und viele andere bergen Geschichten, die seit Urzeiten erzählt werden.

Wenn es die Bedingungen zulassen, wird schließlich die Beobachtung des Planeten Saturn und seiner Ringe der Höhepunkt des Abends sein.

Sollte das Wetter für die Beobachtung ungünstig sein, ziehen Sie sich in den Raum zurück, in dem Sie mithilfe der Software Mitaka und Stellarium in die Astronomie eingeführt werden.

Empfohlene Ausrüstung: warme Kleidung, warme Schuhe, Stirnlampe.

