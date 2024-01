Ski Games Rossignol Domaine Skiable Orcières, samedi 16 mars 2024.

Orcières Hautes-Alpes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-17

23ème édition du ski cross pour les enfants des catégories U12 à U14.

500 coureurs des skis clubs français et frontaliers s’affrontent sur un boarder cross avec bosses, virages relevés et même une piscine pour une descente technique et ludique !

Domaine Skiable

Orcières 05170 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur



