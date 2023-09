Apprendre à faire des haies mortes et des haies plessées Domaine Sauvage Le Costil Sap-en-Auge, 25 novembre 2023, Sap-en-Auge.

Sap-en-Auge,Orne

Venez apprendre à construire une haie plessée.

Entailler, plier, entrelacer

Partant d’une haie vive, l’idée est de créer une trame ou un maillage vivant. Cette méthode permet de se passer de matériaux artificiels (barbelés, etc.) et nécessite peu d’équipement. De plus, la haie sera le refuge de nombreux insectes, oiseaux et petits mammifères !

En partenariat avec l’association Montviette Nature en Pays d’Auge.

Réservation obligatoire.

2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-11-25 . .

Domaine Sauvage Le Costil Lieu-dit Le Costil

Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie



Come and learn how to build a plessé hedge.

Notch, bend, interlace

Starting with a living hedge, the idea is to create a living weave or mesh. This method eliminates the need for artificial materials (barbed wire, etc.) and requires little equipment. What’s more, the hedge will be a haven for many insects, birds and small mammals!

In partnership with Montviette Nature en Pays d?Auge.

Reservations required

Ven y aprende a construir un seto trenzado.

Muesca, pliegue y entrelazado

Partiendo de un seto vivo, la idea es crear una trama o malla viva. Este método elimina la necesidad de materiales artificiales (alambre de espino, etc.) y requiere muy poco equipamiento. Además, el seto será un refugio para muchos insectos, pájaros y pequeños mamíferos

En colaboración con la asociación Montviette Nature en Pays d’Auge.

Reserva obligatoria

Kommen Sie und lernen Sie, wie man eine gefiederte Hecke baut.

Einkerben, falten, verflechten

Ausgehend von einer lebenden Hecke soll ein lebendiges Raster oder Geflecht geschaffen werden. Diese Methode kommt ohne künstliche Materialien (Stacheldraht etc.) aus und erfordert nur wenig Ausrüstung. Außerdem bietet die Hecke vielen Insekten, Vögeln und kleinen Säugetieren Schutz!

In Zusammenarbeit mit dem Verein Montviette Nature en Pays d’Auge.

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-09-14 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité