Balade aux champignons avec un spécialiste Domaine Sauvage Le Costil Sap-en-Auge, 19 octobre 2023, Sap-en-Auge.

Sap-en-Auge,Orne

Balade à la découverte des champignons en compagnie du spécialiste Florent Boittin sur le domaine du Costil !

Réservation obligatoire, places limitées à 25 personnes..

2023-10-19 16:00:00 fin : 2023-10-19 18:30:00. .

Domaine Sauvage Le Costil Lieu-dit Le Costil

Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie



Mushroom discovery walk with specialist Florent Boittin on the Costil estate!

Reservations essential, places limited to 25 people.

Descubra las setas con el especialista Florent Boittin en la finca de Costil

Imprescindible reservar, plazas limitadas a 25 personas.

Entdecken Sie auf einem Spaziergang mit dem Pilzexperten Florent Boittin auf der Domaine du Costil die Pilze!

Reservierung erforderlich, Plätze auf 25 Personen begrenzt.

Mise à jour le 2023-09-14 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité