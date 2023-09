Atelier boutures Domaine Sauvage Le Costil Sap-en-Auge, 28 septembre 2023, Sap-en-Auge.

Sap-en-Auge,Orne

Venez apprendre à faire des boutures au Costil !

La multiplication par boutures est un mode de multiplication qui peut être utilisé avec de nombreuses espèces et variétés de plantes, comme, par exemple, les fuchsias, les pélargoniums, les menthes, les sauges et autres membres de la famille des Labiacées, les impatiences…

Réservation obligatoire..

2023-09-28 16:00:00 fin : 2023-09-28 18:00:00. .

Domaine Sauvage Le Costil Lieu-dit Le Costil

Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie



Come and learn how to take cuttings at the Costil!

Propagation by cuttings is a propagation method that can be used with many species and varieties of plants, such as fuchsias, pelargoniums, mints, sage and other members of the Labiatae family, impatiens?

Reservations required.

Aprenda a hacer esquejes en el Costil

La propagación por esquejes es un método de propagación que puede utilizarse con muchas especies y variedades de plantas, como fucsias, pelargonios, mentas, salvia y otros miembros de la familia Labiatae, impatiens?

Reserva obligatoria.

Lernen Sie im Costil, wie man Stecklinge macht!

Die Vermehrung durch Stecklinge ist eine Vermehrungsmethode, die bei vielen Pflanzenarten und -sorten angewendet werden kann, z. B. bei Fuchsien, Pelargonien, Minzen, Salbei und anderen Mitgliedern der Familie der Labiaceae, Impatiens?

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-14 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité